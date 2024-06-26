Спаллетти считает, что в сборной Италии завёлся «крот»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти в разговоре с журналистами высказался о договоренности между ним и футболистами после поединка против команды Хорватии на чемпионате Европы – 2024.

«Я всегда общаюсь со своими футболистами. Мне нужно уметь слушать ушами и видеть глазами. Команда создается путем разговоров с игроками? Это действительно так. Но тот момент, что есть кто-то внутри коллектива, кто сливает эти наружу – это плохо для сборной», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Италия набрала четыре балла и заняла второе место в группе B.