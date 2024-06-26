Канчельскис раскритиковал сборную Англии за игру на Евро-2024

Андрей Канчельскис, в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России, высказался о выступлении англичан на проходящем сейчас в Германии Евро-2024.

- Сборная Англии в двух матчах на этом Евро играла безобразно. Есть футболисты, у которых есть хороший класс, но игры нет. Однако англичане прошли в плей-офф, поэтому посмотрим, как будет дальше, - передаёт слова Канчельскиса «Чемпионат».

Коллектив Гарета Саутгейта на чемпионате Европы - 2024 провёл три игры - в стартовом матче турнира англичане обыграли Сербию (1:0), затем сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Англия набрала пять баллов по итогам групповой стадии и заняла первую строчку в своем квартете.