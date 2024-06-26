Испания стала лучшей на Евро-2024 по одному показателю

Сборная Испании стала единственной командой на чемпионате Европы – 2024, которая не пропустила ни одного мяча на групповой стадии турнира.

Перед заключительным туром на замке свои ворота также сохраняла национальная команда Франции. Однако в поединке против Польши «трёхцветные» пропустили гол с пенальти, завершив встречу со счетом 1:1.

Сборная Испании набрала девять баллов и с первого места шагнула в раунд 1/8 финала чемпионата Европы. «Красная фурия» также может стать единственным участником турнира, одержавшим три победы в группе. Это произойдет, если Португалия не сможет обыграть сборную Грузии.