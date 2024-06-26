Фоден не набрал ни одного балла в 10 последних матчах сборной Англии

Атакующий полузащитник Фил Фоден неудачно выступает за сборную Англии. Звездный игрок не смог набрать ни одного результативного балла по системе «гол+пас» в десяти последних матчах.

Вингер является футболистом основного состава команды Гарета Саутгейта на чемпионате Европы – 2024. Британцы на групповой стадии набрали пять очков, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. С пятью баллами Англия заняла первое место и шагнула в плей-офф престижного турнира.

Напомним, что чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 одолела англичан.