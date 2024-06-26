Пикфорд стал лучшим вратарём в истории сборной Англии по важному показателю

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд принял участие во вчерашнем поединке против команды Словении в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Для Пикфорда это 11-й сухой поединок за национальную команду на чемпионатах мира и Европы. Джордан побил достижение Питера Шилтона, в активе которого десять «сухарей».

Сборная Англии набрала пять баллов после трех туров и финишировала на первом месте в группе С. Второй стала команда Дании, а далее расположились Словения и Сербия.

Чемпионат Европы – 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.