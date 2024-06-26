Дешам заявил, что Франция была лучше других команд в группе

Дидье Дешам, наставник французской сборной, высказался о выходе команды из группы на Евро-2024.

25 июня французы поделили очки с Польшей (1:1). Коллектив Дешама занял второе место в своей группе и обеспечил себе участие в плей-офф.

- Мы прошли групповую стадию, хотя нам хотелось, конечно, занять первое место, но мы сделали то, что должны были сделать. Мы были лучше других команд. Нужно извлечь из этого пользу и хорошо подготовимся к нашему следующему сопернику.

В матче с Польшей мы имели много шансов, особенно в первом тайме. Лучшим игроком матча стал вратарь, и этим, я думаю, все сказано, - передаёт слова рулевого сборной Франции пресс-служба УЕФА.