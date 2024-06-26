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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мор раскритиковал сборную Сербии за неудачное выступление на Евро-2024

26 Июня 2024 • 10:30 Комментировать
Дания
0:0
Сербия

Эдуард Мор, в прошлом известный российский футболист, оценил выступление Сербии на проходящем сейчас в Германии Евро-2024.

Во вторник сербы встречались с Данией, национальные команды не смогли забить голов. Коллектив Драгана Стойковича завершил своё выступление на турнире, набрав всего два балла в трёх матчах.

- Тренера не хочется трогать, но придется. Нет коллектива в сборной Сербии. Нет коллектива, нет команды. Хотя по составу сборная Сербии очень сильная. Сербы не сыграли на 100 процентов своих возможностей – передаёт слова экс-игрока «Спартака» «Матч ТВ».

Напомним, ранее сербы потерпели поражение от Англии (0:1) и сыграли вничью со Словенией (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Эдуард Мор

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