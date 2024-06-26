Эдуард Мор дал уверенный прогноз на матч Португалии и Грузии

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии сыграет против национальной команды Грузии. Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Эдуард Мор.

«Я практически уверен, что Португалия выиграет и сделает это уверенно. Грузия будет стараться, но по игре не вижу шансов, класс абсолютно разный. Прогноз - победа Португалии с форой (-1,5)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок между Португалией и Грузией состоится сегодня, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей португальцы занимают первое место, а грузины – четвертое.