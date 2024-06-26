Райт предложил Саутгейту сделать Палмера основным игроком сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт считает, что полузащитник «Челси» Коул Палмер вполне может быть основным в национальной команде. Напомним, хавбек вчера отыграл свои первые минуты на Евро-2024, выйдя на замену в заключительном туре группового этапа против Словении.

«Сака привык играть на левом фланге. Почему нельзя сместить его на позицию левого защитника, а на правом фланге использовать Коула Палмера?», – цитирует Райта журналист Саймон Филлипс.

Палмер стал самым результативным игроком последнего розыгрыша Английской премьер-лиги, записав на свой счёт 22 гола и 11 ассистов.