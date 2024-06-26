Мостовой назвал победителя матча Украина - Бельгия

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящей встрече между Украиной и Бельгией в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2024.

«Бельгия сильнее Украины, хотя хочется увидеть команду Реброва в плей-офф. Все же заключаю тут пари на то, что Бельгия победит, но голы будут с обеих сторон», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч сборных Украины и Бельгии состоится сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После двух сыгранных туров «жёлто-синие» с тремя баллами занимают последнее место в квартете, а «красные дьяволы» - второе.