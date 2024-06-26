Стоунс: «Англия может победить любую команду на Евро-2024»

Защитник сборной Англии Джон Стоунс прокомментировал результат поединка против команды Словении (0:0) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Наша цель была в том, чтобы занять первое место. Мы ее выполнили, это не бывает легко. Соперники ставили цель победить нас. Я понимаю разочарование болельщиков из-за нереализованных моментов, но таков футбол. Мы твердо верим, что можем обыграть любого соперника», - передает слова защитника BBC.
После трех туров сборная Англии набрала пять баллов и финишировала на первом месте в группе С. На второй позиции расположилась команда Дании, далее идут Словения и Сербия.
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