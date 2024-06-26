Стоунс: «Англия может победить любую команду на Евро-2024»

«Наша цель была в том, чтобы занять первое место. Мы ее выполнили, это не бывает легко. Соперники ставили цель победить нас. Я понимаю разочарование болельщиков из-за нереализованных моментов, но таков футбол. Мы твердо верим, что можем обыграть любого соперника», - передает слова защитника BBC.