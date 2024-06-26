Морган высказался об игре сборной Англии и Беллингема

Известный британский журналист Пирс Морган подверг критике игру сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года. В последнем матче подопечные Гарета Саутгейта расписали нулевую ничью с командой Словении.
«Я не понимаю, почему Англия играет так плохо. Джуд Беллингем – самый яркий игрок в мировом футболе, но уже второй матч подряд его не видно на поле. В чем дело?» - написал журналист в своих социальных сетях.
Сборная Англии набрала пять баллов по итогам групповой стадии и финишировала на первом месте в своем квартете. Второе место в квартете заняла национальная команда Дании, а далее расположились Словения и Сербия.
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