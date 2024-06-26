Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду

Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о 39-летнем центральном нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду. Француз в бытность футболистом играл против форварда на чемпионате мира в 2006 году.

«Даже не знаю, делает ли это меня старым или его. Тогда Криштиану был еще очень молод, хотя уже обладал прекрасными навыками. Я запомнил его как футболиста, который, получая мяч, пытался что-то создать. Мы сейчас говорим об одном из лучших игроков в истории. Роналду на одном уровне с Пеле, Зиданом и Марадоной. Он уже достиг вершины, но все равно продолжает показывать результаты», - передает слова Саньоля The Telegraph.

Сборные Португалии и Грузии встретятся в третьем туре группового этапа. Матч пройдет 26 июня и начнется в 22:00 мск.