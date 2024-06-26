Ван дер Ваарт негативно высказался об игроке сборной Нидерландов

Экс-футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт высказался о замене хавбека «оранжевых» Джоуи Вермана в первом тайме поединка против Австрии на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Мне было жаль этого парня. Но я обрадовался, когда его убрали с поля, поскольку было очень печально смотреть на игру в его исполнении», - передает слова бывшего футболиста Euro 24 Hub.

Напомним, что матч получился одним из самых результативных на Евро и завершился поражением сборной Нидерландов со счетом 2:3. По итогам групповой стадии подопечные Рональда Кумана финишировали на третьем месте в своем квартете. На второй строчке оказались французы, а на первой – австрийцы.