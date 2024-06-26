Как Мбаппе отреагировал на выход Франции в 1/8 финала Евро-2024

В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Франции встречалась с командой Польши. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По голу с пенальти забили нападающие Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

После выхода «трёхцветных» в плей-офф Мбаппе опубликовал в социальных сетях свои фотографии и добавил к ним эмодзи с французским флагом.

Сборная Франции завершила групповую стадию на втором месте, набрав пять баллов. Подопечные Дидье Дешама уступили первую позицию команде Австрии. Третьими стали Нидерланды, а четвертыми – поляки.