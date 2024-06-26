Кейн высказался после выхода Англии в 1/8 финала Евро-2024

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о выходе своей команды в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Подопечные Гарета Саутгейта с пятью баллами выиграли свой квартет.

«Перед стартом турнира мы ставили цель занять место вверху группы, эта задача была выполнена. Последний матч квартета получился тяжелым. В плей-офф все поединки будут трудными», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Англии на групповой стадии одержала минимальную победу над Сербией со счетом 1:0. Во втором матче подопечные Саутейта расписали мировую с Данией (1:1), а завершили эту стадию турнира мировой со словенцами (0:0).