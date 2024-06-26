В группе Англии на Евро-2024 повторили уникальное достижение Португалии

Накануне состоялись матчи заключительного тура в группе С чемпионата Европы – 2024. Обе встречи Словения – Англия и Дания – Сербия завершились вничью с одинаковым счетом 0:0.

В этом квартете сложилась уникальная ситуация, когда две команды – Дания и Словения – не выиграли ни одного матча, но все равно вышли в плей-офф. Команды трижды сыграли вничью и набрали по три балла.

По сообщениям аналитиков Opta Sports, подобное случалось лишь один раз в истории чемпионатов Европы. В 2016 году сборная Португалии также расписала три ничьи на групповой стадии. Примечательно, что команда по итогу стала триумфатором того турнира.