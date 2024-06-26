Радимов назвал команду-открытие Евро-2024

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую сборную считает главным открытием проходящего сейчас в Германии чемпионата Европы – 2024 года.
«По всем контрольным матчам было сразу понятно, что сборная Австрии будет главным открытием чемпионата Европы. Команда находится на ходу и может дойти далеко на Евро», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в заключительном туре групповой стадии сборная Австрии переиграла команду Нидерландов со счетом 3:2. Подопечные Ральфа Рангника выиграли квартет D, сенсационно обогнав сборную Франции.
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