Тренер Бельгии Тедеско высказался о решающем матче с Украиной на Евро-2024

«Мы будем играть не на ничью, а на победу. Хотим одержать победу. Мы обязательно будем следить за тем, что будет в параллельной игре. Но, конечно, нужно в первую очередь сосредоточиться на себе. Наша команда должна быть на высоте. У соперника сильный коллектив, они уже доказали это на Евро», - сказал тренер на пресс-конференции.