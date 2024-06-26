Тренер Бельгии Тедеско высказался о решающем матче с Украиной на Евро-2024

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с национальной командой Украины в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Мы будем играть не на ничью, а на победу. Хотим одержать победу. Мы обязательно будем следить за тем, что будет в параллельной игре. Но, конечно, нужно в первую очередь сосредоточиться на себе. Наша команда должна быть на высоте. У соперника сильный коллектив, они уже доказали это на Евро», - сказал тренер на пресс-конференции.
Матч между сборными Бельгии и Украины состоится сегодня, 26 июня, начало – 19:00 мск.
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