Грузия – Португалия: Окажется ли Роналду в стартовом составе

Матч Грузия – Португалия состоится в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на данную встречу.

Грузия: Мамардашвили, Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Микаутадзе, Давиташвили.

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Антониу Силва, Семеду, Пальинья, Невеш, Фелиш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду.

Сборная Португалии уже обеспечила себе проход в плей-офф с первого места в группе. Роберто Мартинес заявил, что всё равно выпустит Криштиану Роналду в стартовом составе.

Португалия набрала шесть очков в двух стартовых турах (победы над Чехией 2:1 и над Турцией 3:0). Грузия имеет в активе один балл (поражение от Турции 1:3 и ничья с Чехией 1:1).

Матч Грузия – Португалия сыграется в Гельзенкирхене сегодня, 26 июня. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. За событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции.

Кирилл Иванцов