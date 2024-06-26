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Чемпионат Европы по футболу 2024

Украина – Бельгия: Вероятные стартовые составы на матч за плей-офф Евро-2024

26 Июня 2024 • 09:00 Комментировать
Украина
...
Бельгия
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Через 8 ч. 45 мин.

Сборные Украины и Бельгии зарубятся в рамках запутанной группы F на чемпионате Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Судаков, Ярмоленко, Довбик.

Бельгия: Кастельс, Доку, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Тилеманс, Троссар, де Брёйне, Лукаку.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко тренировался несколько дней в общей группе. Под вопросом участие в матче атакующего полузащитника «жёлто-синих» Виктора Цыганкова.

Все команды в квартете F имеют по три очка после двух туров. Бельгия идёт на втором месте (разница мячей 2-1), Украина располагается на четвёртой строчке (разница мячей 2-4).

В первом туре Украина и Бельгия проиграли (Румынии 0:3 и Словакии 0:1 соответственно), а во втором туре выиграли (у Словакии 2:1 и у Румынии 2:0 соответственно).

Матч Украина – Бельгия пройдёт сегодня, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток ожидается в 19 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Бельгии

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