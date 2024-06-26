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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наставник сборной Словении: «Я не ожидал, что мы выйдем из группы»

26 Июня 2024 • 05:17 Комментировать
Англия
0:0
Словения

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек признался, что команда превзошла его ожидания.

В матче последнего тура группового этапа против Англии словенцам удалось избежать поражения – 0:0. Эта ничья позволила коллективу Кека финишировать на третьей строчке в группе и выйти в 1/8 финала Евро-2024.

«Я не ожидал, что мы выйдем из группы. Своей игрой мы показали, что заслужили это. Сегодня нам противостоял один из фаворитов турнира. Возможно, нам немного повезло, но наши болельщики отлично нас поддерживали, за что мы им благодарны. Во втором тайме Англия ускорила темп, и нам пришлось страдать, проявлять гибкость», – заявил в послематчевом интервью Матьяж Кек.

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