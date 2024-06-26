Тренер сборной Сербии Стойкович: «Мы достойно показали себя на Евро-2024»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался после вылета команды с турнира.

В матче заключительного тура сербы сыграли в нулевую ничью со сборной Дании. Коллектив Стойковича финишировал на последней строчке в турнирной таблице квартета, набрав два очка.

«Мы разочарованы тем, что так и не смогли сделать этот шаг, которого не хватало. Игра была равной, мы стремились забить, но, к сожалению, не смогли. Я горжусь игроками. Сербия достойно проявила себя в очень ровной группе. Мы боролись до последней секунды, и я благодарен болельщикам за поддержку во всех трёх матчах», – цитирует официальный сайт УЕФА Стойковича.