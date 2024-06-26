Фелиш ответил на вопрос о конфликте с тренером Роберто Мартинесом

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш опроверг информацию о конфликте с главным тренером Роберто Мартинесом.

24-летний футболист не провёл на поле ни одной минуты в двух стартовых матчах португальцев на Евро-2024. По слухам, между форвардом и рулевым был конфликт.

«Я читал эту новость, и это явная ложь – иначе меня бы сейчас не было здесь, – высказывается на пресс-конференции Фелиш. – Это очередное проявление неуважения ко мне, тренеру и всей сборной в целом.

Иногда мой профессионализм подвергается сомнению, но некоторые вещи попросту выдумывают. Я уважаю решения тренера – он выбирает состав. Мы поговорили, и я сказал ему, что всегда буду рад помочь команде, когда понадоблюсь», – приводит журналист Альфредо Педулла слова игрока.