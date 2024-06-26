Англия и Словения – худшие по количеству ударов среди команд, вышедших в плей-офф Евро-2024

Сборные Англии и Словении не забили голов в очной встрече, прошедшей в последнем туре группового этапа.

Англичане пробили по воротам 12 раз, на что словенцы ответили четырьмя попытками, но ворота никто так и не поразил. Такой результат, впрочем, устроил обе стороны с турнирной точки зрения – Англия финишировала первой, а Словения прошла вышла в 1/8 финала с третьей строчки.

Любопытно, что именно эти две сборные имеют худшие общие показатели нанесённых ударов среди всех, кому уже удалось выйти в плей-офф: англичане нанесли 29 ударов в трёх матчах, словенцы – 26. Лидирует в рейтинге, к слову, сборная Германии – 57 ударов.