Саутгейт оценил игру Палмера

Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые сыграл за сборную Англии на Евро-2024.

22-летний лидер «синих» вышел на замену на 71-й минуте матча заключительного тура группового этапа против Словении. Англичане так и не смогли забить (0:0), но сохранили за собой первую строчку в группе.

«Палмер действительно привнёс в нашу игру нечто новое, он был очень хорош. Коул здорово находит пространство, у него прекрасная техника, он всегда спокоен», – приводит пресс-служба УЕФА слова Саутгейта.

В двух предыдущих встречах сборной Англии на нынешнем Евро – против Сербии (1:0) и Дании (1:1) – Коул Палмер оставался на скамейке запасных.