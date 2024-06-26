Триппьер: «Мы знаем, что игра сборной Англии оставляет желать лучшего»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер не стал отрицать наличие проблем в игре сборной Англии.

Команда Гарета Саутгейта успешно преодолела групповой этап Евро-2024, заняв первое место в квартете. При этом одному из номинальных фаворитов турнира удалось забить всего два гола и одержать одну победу в трёх матчах.

«Мы возглавили группу и добились своего, но мы понимаем, что игра оставляет желать лучшего. Мы знаем, что можем добиться большего, и я это признаю. Сборная Англии может стать лучше во многих игровых компонентах», – заявил в интервью EURO2024 Триппьер после нулевой ничьей во встрече со сборной Словении, которая прошла в рамках последнего тура группового этапа.