Экс-игрок сборной Англии Дженас: «Мы не получили того, чего ждали»

Бывший футболист сборной Англии Джермейн Дженас признался, что был разочарован выступлением команды.

Англичанам удалось финишировать на первой строчке в группе, но удовлетворить запросы болельщиков снова не получилось – нулевая ничья со Словенией вряд ли снизит давление на Гарета Саутгейта и игроков.

«Честно говоря, мы не получили того, чего могли ждать болельщики сборной Англии. Думаю, у большинства зрителей после сегодняшнего матча куда больше вопросов, чем ответов.

Положительный момент – появление Кобби Майну, который, кажется, создан для игры на международном уровне. С его выходом на поле Деклан Райс стал выглядеть спокойнее. Фил Фоден изо всех сил старался показать себя, но, похоже, проблема в системе», – приводит BBC слова Дженаса.