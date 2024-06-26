Невилл: «Было бы здорово увидеть Саку на позиции левого защитника»

Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о проблемах сборной Англии на позиции левого защитника.

Место слева в обороне занимает Киран Триппьер, которому удобнее играть справа. Профильный футболист левого края Люк Шоу по-прежнему не набрал форму после давней травмы.

«Было бы здорово увидеть слева в защите Букайо Саку, но, думаю, Саутгейт на такое не пойдёт. Он может поставить туда Кайла Уокера, а справа разместить Трента Александера-Арнольда. Игра с Триппьером и Уокером несколько ограничивает оба фланга, поэтому, на мой взгляд, Трент точно должен играть на одном из краёв», – цитирует BBC Невилла.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала, заняв первое место в группе с пятью очками. В последнем туре англичане сыграли вничью со Словенией (0:0).