Саутгейт: «Я предпочитаю, чтобы винили меня, а не игроков»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов принять на себя всю критику, с которой сталкивается команда.

«Трём львам» удалось выйти в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе, при этом напряжение вокруг англичан продолжает нарастать – болельщики недовольны незрелищным футболом и слабой игрой в атаке. В заключительном туре групповой стадии Англия не смогла забить Словении (0:0).

«Я бы предпочёл, чтобы болельщики направляли всё это на меня, а не на игроков. Я всё понимаю, не собираюсь отступать от этого. Я понимаю, что люди говорят обо мне, но болельщикам нужно оставаться с командой», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Саутгейта.