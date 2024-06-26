Саутгейт рассказал об улучшениях в игре сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда добилась прогресса по сравнению с предыдущими матчами.

Англичанам не удалось взломать оборону сборной Словении в поединке заключительного тура групповой стадии (0:0), что, впрочем, не помешало выйти в 1/8 финала с первого места.

«Думаю, команда продемонстрировала прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Мы в значительной степени контролировали игру, владели мячом более 70% времени, всё это особенно проявилось во втором тайме. Сопернику пришлось отражать одну атаку за другой», – поведал в интервью EURO2024 Саутгейт.