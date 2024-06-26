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Чемпионат Европы по футболу 2024

Меле – о встрече с Германией в 1/8 финала: «Мы должны побеждать лучших, чтобы выиграть турнир»

26 Июня 2024 • 01:23 Комментировать
Германия
...
Дания
29.06 22:00

Крайний защитник сборной Дании Йоаким Меле поделился мнением о предстоящей встрече со сборной Германии.

Датчане финишировали вторыми в своей группе после Англии, трижды сыграв вничью. В 1/8 финала коллективу Каспера Юльманна предстоит встреча с хозяевами турнира – сборной Германии, выигравшей группу A.

«У Германии очень хорошая команда, мы знаем её качества. Немцы играют дома, но мы должны обыграть всех, если хотим стать победителями турнира, поэтому не имеет значения, на какой стадии мы встречаемся. Нам нужно победить», – передаёт слова Меле пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Германии и Дании состоится 29 июня.

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