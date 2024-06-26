Саутгейт: «Игроки справились с задачей, я горжусь ими»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после нулевой ничьей в матче против Словении.

Английская национальная команда выиграла только один поединок из трёх в рамках групповой стадии Евро-2024, но этого оказалось достаточно для итогового первого места в квартете.

«Игроки сохранили самообладание и справились в непростой обстановке, я горжусь ими. Мы полностью контролировали ход игры во втором тайме, создали несколько хороших шансов, но, к сожалению, не смогли забить, зато сохранили надёжность в обороне. Конечно, мы хотели забить, чтобы все были довольны, но мы рады выходу из группы с первого места. Сегодня в нашей игре наблюдались некоторые обнадёживающие признаки», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Саутгейт.