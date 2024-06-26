Юльманн прокомментировал выход сборной Дании в 1/8 финала Евро

Рулевой сборной Дании Каспер Юльманн высказался об успехе своей команды по итогам группового этапа.

Датчане финишировали вторыми в квартете с тремя набранными очками, сыграв вничью во всех трёх матчах. В поединке последнего тура скандинавская сборная поделила очки с Сербией, занявшей последнее место (0:0). Первыми остались англичане с пятью набранными баллами, а третью строчку заняла команда Словении.

«Тяжёлая, эмоциональная борьба, но мы знали, что будет именно так. Конечно, было бы хорошо забить, но сейчас мы должны быть довольны тем, что вышли из группы. Наша первая цель достигнута. Есть несколько деталей в игре, которые можно исправить, но многое мне понравилось. Мы достойно представляем датский футбол», – цитирует официальный сайт УЕФА Юльманна.