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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн: «Сборная Англии выполнила свою цель»

26 Июня 2024 • 00:58 Комментировать
Англия
0:0
Словения

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвёл итоги группового этапа для своей команды.

Коллектив Гарета Саутгейта не смог победить в поединке заключительного тура со сборной Словении – 0:0. Несмотря на вторую подряд осечку, «трём львам» удалось финишировать первыми в квартете C. 

«Нашей целью перед началом турнира было возглавить группу – и мы это сделали. Сегодняшний матч получился тяжёлым. У нас было больше энергии, мы лучше владели мячом, но нам попросту не хватило последнего паса или удара. Все три матча группы получились непростыми. Сегодня мы создали несколько полумоментов, но Словения хорошо защищалась и серьёзно усложнила нам задачу», – приводит пресс-служба УЕФА слова Кейна.

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