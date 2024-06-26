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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эриксен получил награду после матча с Сербией на Евро-2024

26 Июня 2024 • 00:54 Комментировать
Дания
0:0
Сербия

В третьем туре групповой стадии чемпионата Европы сборные Дании и Сербии сыграли вничью со счётом 0:0. Датчане пробились в плей-офф со второго места, обойдя Словению по рейтингу квалификации при прочих равных показателях, а сербы финишировали последними и вылетели из турнира.

Лучшим игроком матча Дания – Сербия был признан полузащитник датчан Кристиан Эриксен. Информация размещена на официальном сайте УЕФА.

Эриксен за 88 проведённых на поле минут преодолел 11,6 километра, а также показал 72% точности передач. Опытный полузащитник принёс много пользы своей команде в центре поля.

Стали известны 11 участников плей-офф Евро-2024

Определены две пары плей-офф Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен

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