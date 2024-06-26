Сборная Англии проиграла в основное время только однажды в последнем 21 матче на Евро

Сборная Англии не смогла обыграть Словению, но финишировала первой в группе.

Встреча третьего тура группового этапа Евро-2024 завершилась со счётом 0:0, что позволило команде Гарета Саутгейта остаться лидером квартета с пятью набранными очками. Как отмечает официальный сайт УЕФА, сборная Англии потерпела только одно поражение в последнем 21 матче на чемпионате Европы (без учёта серии пенальти). В 11 случаях «трём львам» удалось победить, ещё 9 раз была зафиксирована ничья.

Англичане опередили команды Дании и Словении, набравшие по три очка. Замкнула турнирную таблицу группы C сборная Сербии с двумя набранными баллами.