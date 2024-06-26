Определён лучший игрок матча Англия – Словения

Во вторник вечером на чемпионате Европы – 2024 проходил матч третьего тура групповой стадии между сборными Англии и Словении. Команды сыграли вничью со счётом 0:0, чему особенно не огорчились: англичане прошли в плей-офф с первого места, а словенцы – с третьего (они точно попадут в число лучших третьих мест).

Согласно информации с сайта УЕФА, лучшим игроком матча Англия – Словения стал полузащитник Адам Гнезда-Черин. За 90 игровых минут он преодолел дистанцию в 11,8 километра. Кроме того, футболист проделал много другой полезной работы.

Имена своих соперников по 1/8 финала сборные Англии и Словении узнают позже.

Стали известны 11 участников плей-офф Евро-2024

Определены две пары плей-офф Евро-2024