Сербское уныние: из-за кого братская сборная бесславно вылетела с Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Отмучились. Ну, больше никак выступление сборной Сербии на Евро-2024 не охарактеризуешь. На бумаге россыпь громких имён, на поле – разрозненное сочетание средних футболистов. Случайный гол в ворота Словении после оголтелого навала на пятой добавленной минуте так и остался единственным. В игре против Дании сербы даже в сторону ворот до 80-й минуты не пробили. О чём ещё можно говорить?

Только о полном провале. Кто же из сербов ужасно смотрелся по ходу последнего матча на Евро-2024? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым тусклым персоналиям отчётной игры.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 10:5, в створ – 3:1, угловые – 8:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ДАНИЯ – СЕРБИЯ

ДУШАН ВЛАХОВИЧ – 4,0. Не за 25 минут против датчан, а за весь турнир плохую оценку получает Душан. Уникальная беззубость на острие атаки, даже мячи не цеплял, ну просто ничего не давал команде. Даже до моментов опасных не добирался, просто до мяча не дотягивался.

В последнем матче на Евро-2024 успел сделать четыре потери и пять точных передач. Ни обостряющих скидок, ни грамотных действий в подыгрыше не было.

ЛАЗАР САМАРДЖИЧ – 4,0. А тут уже оценка за конкретный матч. Точнее, за тайм. Стойкович футбол Самарджича выдержал всего 45 минут: датчане его феноменально легко двигали от мяча – проиграл все пять единоборств из пяти, а обострений от него не шло – все 11 передач сделаны назад!

Бонусом идут две неудачные попытки дриблинга и ожидаемая замена в перерыве.

ЛУКА ЙОВИЧ – 3,5. Наконец-то комбо: Лука Йович успел провалить и матч с датчанами в частности, и весь Евро целиком. Тоже проиграл все единоборства сегодня (три из трёх), инертно действовал, свободных зон совсем не искал.

Логично, что в опасных атаках Йовича мы не видели, ударов по воротам нет, восемь точных передач (и все назад) за 50 минут игрового времени.

АНДРИЯ ЖИВКОВИЧ – 3,0. Упустил Баха, когда тот мог открывать счёт после кросса Меле. В том эпизоде повезло. Но далее Живкович продолжил проигрывать свой фланг хоть в атакующих, хоть в оборонительных действиях.

В пяти единоборствах из шести Андрия уступил, четыре раз из шести неудачно навесил и совершил 12 потерь. С левого края кислорода большим форвардам не поступало.