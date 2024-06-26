Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сербское уныние: из-за кого братская сборная бесславно вылетела с Евро-2024

26 Июня 2024 • 00:32 Комментировать
Дания
0:0
Сербия

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Отмучились. Ну, больше никак выступление сборной Сербии на Евро-2024 не охарактеризуешь. На бумаге россыпь громких имён, на поле – разрозненное сочетание средних футболистов. Случайный гол в ворота Словении после оголтелого навала на пятой добавленной минуте так и остался единственным. В игре против Дании сербы даже в сторону ворот до 80-й минуты не пробили. О чём ещё можно говорить?

Только о полном провале. Кто же из сербов ужасно смотрелся по ходу последнего матча на Евро-2024? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым тусклым персоналиям отчётной игры.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 10:5, в створ – 3:1, угловые – 8:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Дания0:0Сербия
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимВестергор ЯнникКристенсен АндреасБах Александр 77' (Кристиансен Виктор ( 77') Меле ЙоакимЮльманн Мортен  30' 77' (Дилейни Томас ( 77') Хёйбьерг Пьер-ЭмильЭриксен Кристиан 88' (Поульсен Юссуф ( 88') Хёйлунн Расмус 59' (Дольберг Каспер ( 59') Винд Йонас  27' 46' (Сков-Ольсен Андреас ( 46')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаРённов ФредерикЛарсен Якоб-БруунКьяер СимонДрейер АндерсКристенсен РасмусЙенсен МатиасХермансен МадсНоргор КристианДамсгор Миккель
Райкович ПредрагВелькович МилошМиленкович Никола  4'Павлович СтрахиньяМияйлович Срджан 73' (Младенович Филип ( 73') Живкович АндрияИлич Иван 67' (Влахович Душан ( 67') Гудель Неманья 46' (Йович Лука ( 46') Самарджич Лазар 46' (Тадич Душан ( 46') Лукич Саша 87' (Милинкович-Савич Сергей ( 87') Митрович Александар  83'
Запасные: Максимович НеманьяРатков ПетарГачинович МиятБабич СрджанСпайич УрошНеманья СтойичМилинкович-Савич ВаняБирманчевич ВелькоПетрович Джордже
25 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ДАНИЯ – СЕРБИЯ

ДУШАН ВЛАХОВИЧ – 4,0. Не за 25 минут против датчан, а за весь турнир плохую оценку получает Душан. Уникальная беззубость на острие атаки, даже мячи не цеплял, ну просто ничего не давал команде. Даже до моментов опасных не добирался, просто до мяча не дотягивался.

В последнем матче на Евро-2024 успел сделать четыре потери и пять точных передач. Ни обостряющих скидок, ни грамотных действий в подыгрыше не было.

ЛАЗАР САМАРДЖИЧ – 4,0. А тут уже оценка за конкретный матч. Точнее, за тайм. Стойкович футбол Самарджича выдержал всего 45 минут: датчане его феноменально легко двигали от мяча – проиграл все пять единоборств из пяти, а обострений от него не шло – все 11 передач сделаны назад!

Бонусом идут две неудачные попытки дриблинга и ожидаемая замена в перерыве.

ЛУКА ЙОВИЧ – 3,5. Наконец-то комбо: Лука Йович успел провалить и матч с датчанами в частности, и весь Евро целиком. Тоже проиграл все единоборства сегодня (три из трёх), инертно действовал, свободных зон совсем не искал.

Логично, что в опасных атаках Йовича мы не видели, ударов по воротам нет, восемь точных передач (и все назад) за 50 минут игрового времени.

АНДРИЯ ЖИВКОВИЧ – 3,0. Упустил Баха, когда тот мог открывать счёт после кросса Меле. В том эпизоде повезло. Но далее Живкович продолжил проигрывать свой фланг хоть в атакующих, хоть в оборонительных действиях.

В пяти единоборствах из шести Андрия уступил, четыре раз из шести неудачно навесил и совершил 12 потерь. С левого края кислорода большим форвардам не поступало.

Худший игрок Сербии на Евро-2024
Душан Влахович Сергей Милинкович-Савич Андрия Живкович Лазар Самарджич Лука Йович Все сыграли ужасно Другой, напишу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Дании

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июня
00:32
Сербское уныние: из-за кого братская сборная бесславно вылетела с Евро-2024
00:23
Дания финишировала выше Словении только по рейтингу! Рассказываем о дикой ситуации на Евро-2024
25 Июня
23:56
Беззубые сербы сыграли по нулям с датчанами и отправляются домой, а скандинавы – в плей-офф 1
23:54
Сборная Сербии один раз пробила в створ, сыграла вничью с датчанами и покинула Евро-2024
23:04
Сборная Сербии лишь дважды пробила по воротам за три первых тайма на Евро
22:53
Сборная Англии возглавляет группу С на момент перерыва в матчах
21:14
Сборные Дании и Сербии огласили стартовые составы на матч Евро-2024
21:05
Нахушев поделился ожиданиями от матча между сборными Дании и Сербии
18:42
Андрей Мостовой назвал две сборные, которые поддерживает на Евро-2024
13:11
Ставка и прогноз на матч Дания — Сербия Евро-2024 — 25 июня 2024
04:00
Бесплатный прогноз и ставка на матч Дания – Сербия Евро-2024 – 25 июня 2024
02:22
Дания - Сербия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Июня
18:49
Дания – Сербия: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:53
Ставка и прогноз на точный счёт матча Дания — Сербия Евро-2024 — 25 июня 2024
23 Июня
07:09
Бесплатная ставка и прогноз на матч Дания – Сербия Евро-2024 – 26 июня 2024
22 Июня
22:59
Ставка и прогноз на матч Дания – Сербия Евро-2024 – 25 июня 2024
18:05
Богосавац: «Я знаю, что все русские болеют за Сербию»
21 Июня
00:33
Что нужно Сербии для выхода в плей-офф Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024 Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбрал клуб на новый сезон
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Польша Польша
1
1
1.35 5.20 8.50
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Австрия Австрия
2
3
1.95 3.60 3.85
Видео
Окончен
Дания Дания
Сербия Сербия
0
0
2.30 3.20 3.30
Видео
Окончен
Англия Англия
Словения Словения
0
0
1.35 5.20 8.50
Видео
26.06.24 в 19:00
Словакия Словакия
Румыния Румыния
2.75 3.20 2.65
Видео
26.06.24 в 19:00
Украина Украина
Бельгия Бельгия
4.20 3.70 1.85
Видео
26.06.24 в 22:00
Грузия Грузия
Португалия Португалия
12.00 6.00 1.25
Видео
26.06.24 в 22:00
Чехия Чехия
Турция Турция
2.95 3.30 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июня
00:58 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: «Сборная Англии выполнила свою цель»
00:54 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен получил награду после матча с Сербией на Евро-2024
00:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии проиграла в основное время только однажды в последнем 21 матче на Евро
00:47 · Чемпионат Европы 2024
Определён лучший игрок матча Англия – Словения
00:30 · Чемпионат Европы 2024
Хорватия потеряла шансы выйти в плей-офф Евро-2024
00:23 · Чемпионат Европы 2024
Дания финишировала выше Словении только по рейтингу! Рассказываем о дикой ситуации на Евро-2024
25 Июня
23:48 · Чемпионат Европы 2024
Левандовски высказался после ничьей с Францией
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «Я не собираюсь пороть мёртвую лошадь»
23:32 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА сделал заявление после серьёзной травмы игрока сборной Венгрии на Евро-2024
23:23 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
23:17 · Чемпионат Европы 2024
Фелиш поделился ожиданиями от матча против сборной Грузии
23:05 · Чемпионат Европы 2024
Генич: «Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия» 1
23:04 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Сербии лишь дважды пробила по воротам за три первых тайма на Евро
22:58 · Чемпионат Европы 2024
Гакпо объяснил поражение от Австрии 1
22:57 · Чемпионат Европы 2024
Баркола – о матче против сборной Польши: Мы немного разочарованы
Все новости