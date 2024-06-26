Хорватия потеряла шансы выйти в плей-офф Евро-2024

Сборная Хорватии в понедельник упустила из рук путёвку в плей-офф чемпионата Европы, пропустив от Италии в добавленное ко второму тайму время. Матч завершился со счётом 1:1, и хорваты в итоге финишировали только третьими с двумя очками и призрачными шансами на билет в 1/8 финала.

Хорватии было нужно, чтобы третьи места в двух других группах финишировали с ещё более худшими показателями. После того, как Словения во вторник заняла третье место в своём квартете с тремя очками, Хорватия потеряла всякие шансы на продолжение борьбы. Словом, Лука Модрич и компания пакуют чемоданы на родину.

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