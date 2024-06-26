Дания финишировала выше Словении только по рейтингу! Рассказываем о дикой ситуации на Евро-2024

Во вторник вечером на чемпионате Европы проходили матчи заключительного тура в квартете В. Поединки Англия – Словения и Дания – Сербия завершились с одинаковым счётом 0:0. Как следствие, команды остались на тех же местах в турнирной таблице.

Самое интересное то, как между собой расставились по местам сборные Дании и Словении. Команды набрали по 3 очка, а между собой сыграли вничью 1:1. Показатели голов у датчан и словенцев тоже оказались идентичными (по 2 забитых, по 2 пропущенных). Дальше команды сравнивались по очкам fair play, то есть по карточкам, но и здесь паритет – по минус 6 баллов! В итоге всё решил рейтинг квалификационного турнира, где Дания заняла 9-е место, а Словения – 15-е.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Англия 3 1 2 0 2 1 +1 5 2 Дания 3 0 3 0 2 2 0 3 3 Словения 3 0 3 0 2 2 0 3 4 Сербия 3 0 2 1 1 2 -1 2

Отметим, что Словения вышла в 1/8 финала Евро-2024, поскольку точно окажется в числе лучших третьих мест.

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