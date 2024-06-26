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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто помешал Англии разобраться со Словенией

26 Июня 2024 • 00:21 Комментировать
Англия
0:0
Словения

Сборные Англии и Словении провели скучный матч и разжились нулевой ничьей. Такой результат устроил и тех, и других. «Три льва» вышли в плей-офф с первого места в группе, словенцы – с третьего. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, из-за кого Англии не удалось одержать победу.

Статистика матча: владение мячом – 74:26, удары по воротам – 12:4, в створ – 4:1, угловые – 6:0.

Протокол игры  
Англия0:0Словения
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс ДжонГехи Марк  68'Триппьер Киран  17' 84' (Александер-Арнольд Трент ( 84') Галлахер Конор 46' (Майну Кобби ( 46') Райс ДекланСака Букайо 71' (Палмер Коул ( 71') Беллингем ДжудФоден Фил  77' 89' (Гордон Энтони ( 89') Кейн Гарри
Запасные: Гомес ДжоУортон АдамКонса ЭзриТони АйвенБоуэн ДжарродУоткинс ОллиШоу ЛюкРемсдейл АаронДанк ЛьюисЭзе ЭберечиХендерсон Дин
Облак ЯнКарничник ЖанДркушич ВаняБийол Яка  72'Янжа Эрик  22' 90' (Балковец Юре ( 90') Стоянович ПетарГнезда-Черин АдамЭлшник Тими МаксМлакар Ян 86' (Целар Жан ( 86') Шпорар Андраж 86' (Горенц-Станкович Йон ( 86') Шешко Беньямин 75' (Иличич Йосип ( 75')
Запасные: Зугеля НиноКуртич ЯсминЛоврич СандиБрекало ДавидВекич ИгорХорват ТомиВипотник ЖанВербич БеньяминЖелькович АдрианБлажич МихаБелек Вид
25 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ. Мало сделал для победы сборной Англии. Лишь одна проба дриблинга у него оказалась удачной (из пяти). Для сравнения, в прошлом матче с Данией Джуд четырежды успешно сходил в дриблинг (всего таких попыток было семь). Ещё два раза потерял мяч, а по чужим воротам не прикладывался.

БУКАЙО САКА. На правом фланге касался мяча почти в три раза меньше Уокера. Слева не было такого дисбаланса между Триппьером и Фоденом. Хотя точность передач Сака показал хорошую – 94 процента (33 его паса из 35 выдались точными). Понятно, что трудно обострять против глубоко оборонявшихся словенцев, но надо было это делать.

КОНОР ГАЛЛАХЕР. Практически не вёл игру. Не впечатлил, поэтому сыграл только первый тайм. Сделал 20 пасов, чёткими из которых оказались 17 (процент точности – 85). Не показал Конор, почему должен выйти в стартовом составе в следующем матче. Появившийся вместо него на замену Майну оживил игру англичан, тех же передач выполнил почти в два раза больше (удачных 33 из 34, процент точности – 97).

Кирилл Иванцов

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