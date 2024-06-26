Кто помешал Англии разобраться со Словенией

Сборные Англии и Словении провели скучный матч и разжились нулевой ничьей. Такой результат устроил и тех, и других. «Три льва» вышли в плей-офф с первого места в группе, словенцы – с третьего. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, из-за кого Англии не удалось одержать победу.

Статистика матча: владение мячом – 74:26, удары по воротам – 12:4, в створ – 4:1, угловые – 6:0.

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ. Мало сделал для победы сборной Англии. Лишь одна проба дриблинга у него оказалась удачной (из пяти). Для сравнения, в прошлом матче с Данией Джуд четырежды успешно сходил в дриблинг (всего таких попыток было семь). Ещё два раза потерял мяч, а по чужим воротам не прикладывался.

БУКАЙО САКА. На правом фланге касался мяча почти в три раза меньше Уокера. Слева не было такого дисбаланса между Триппьером и Фоденом. Хотя точность передач Сака показал хорошую – 94 процента (33 его паса из 35 выдались точными). Понятно, что трудно обострять против глубоко оборонявшихся словенцев, но надо было это делать.

КОНОР ГАЛЛАХЕР. Практически не вёл игру. Не впечатлил, поэтому сыграл только первый тайм. Сделал 20 пасов, чёткими из которых оказались 17 (процент точности – 85). Не показал Конор, почему должен выйти в стартовом составе в следующем матче. Появившийся вместо него на замену Майну оживил игру англичан, тех же передач выполнил почти в два раза больше (удачных 33 из 34, процент точности – 97).

Кирилл Иванцов