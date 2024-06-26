Определены две пары плей-офф Евро-2024

Групповой этап чемпионата Европы практически завершён – последние матчи этой стадии турнира пройдут в среду. На текущую минуту были определены 11 участников плей-офф Евро-2024. При этом пока были сформированы только две пары 1/8 финала, они выглядят так:

Швейцария – Италия;

Германия – Дания.

Все восемь пар первого этапа плей-офф Евро-2024 будут определены через сутки.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы растянутся на четыре дня. Они пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. А финал континентального футбольного форума состоится 14 июля.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии.

Стали известны 11 участников плей-офф Евро-2024