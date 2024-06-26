Стали известны 11 участников плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается – групповая стадия турнира приближается к своему завершению. Во вторник вечером проходили матчи третьего тура в группе С. Они оба завершились со счётом 0:0. В результате билеты в плей-офф получили сборные Дании (второе место) и Словении (третье место), а сборная Англии (первое место) оформила путёвку ещё раньше.

Таким образом, известны уже 11 участников 1/8 финала чемпионата Европы. Этот список выглядит так: Германия, Испания, Португалия, Швейцария, Италия, Англия, Нидерланды, Франция, Австрия, Дания, Словения.

Первые матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут уже 29 июня.