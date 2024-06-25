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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беззубые сербы сыграли по нулям с датчанами и отправляются домой, а скандинавы – в плей-офф

25 Июня 2024 • 23:56 Комментировать (1)
Дания
0:0
Сербия

Сборные Сербии и Дании выдали один из самых скучных матчей нынешнего Евро. Голов команды не забили, да и моментов почти не было. Сербы отправляются домой, а датчане пробрались в плей-офф.

Протокол игры  
Дания0:0Сербия
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимВестергор ЯнникКристенсен АндреасБах Александр 77' (Кристиансен Виктор ( 77') Меле ЙоакимЮльманн Мортен  30' 77' (Дилейни Томас ( 77') Хёйбьерг Пьер-ЭмильЭриксен Кристиан 88' (Поульсен Юссуф ( 88') Хёйлунн Расмус 59' (Дольберг Каспер ( 59') Винд Йонас  27' 46' (Сков-Ольсен Андреас ( 46')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаРённов ФредерикЛарсен Якоб-БруунКьяер СимонДрейер АндерсКристенсен РасмусЙенсен МатиасХермансен МадсНоргор КристианДамсгор Миккель
Райкович ПредрагВелькович МилошМиленкович Никола  4'Павлович СтрахиньяМияйлович Срджан 73' (Младенович Филип ( 73') Живкович АндрияИлич Иван 67' (Влахович Душан ( 67') Гудель Неманья 46' (Йович Лука ( 46') Самарджич Лазар 46' (Тадич Душан ( 46') Лукич Саша 87' (Милинкович-Савич Сергей ( 87') Митрович Александар  83'
Запасные: Максимович НеманьяРатков ПетарГачинович МиятБабич СрджанСпайич УрошНеманья СтойичМилинкович-Савич ВаняБирманчевич ВелькоПетрович Джордже
25 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Перед последним туром сборные Дании и Сербии имели шансы как на выход в плей-офф, так и на вылет. Любая из команд могла занять последнее место в группе. При этом даже третье место в группе С не гарантировало выхода в следующий этап. С другой стороны, расклад был и простой. Победа выводила бы любую из сборных в следующий этап.

Обе команды начали матч с хорошим настроем. Было видно, что и те, и другие думали об атаке, но при этом действовали надёжно в обороне, не допуская моментов. Первый более или мене опасный момент возник минут на пятнадцатой, когда после навеса Меле на дальней штанге из борьбы бил Бах, но получилось неточно. Датчанин, правда, был уверен, что ему помешал соперник, но судья нарушения правил не увидел.

В целом датчане к середине тайма завладели инициативой, но моментов толком не было. В этой ситуации даже удар Эриксена издали в угол выглядел острым, хотя Райкович довольно спокойно справился с этой попыткой. Вскоре после углового мяч даже оказался в воротах сербов, но до этого Винд борцовским приемом уложил на газон вратаря балканцев. По истечении получаса после розыгрыша корнера Хёйлунн получил мяч на правом углу штрафной и пробил в ближнюю «шестёрку», но Райкович вновь был на месте.

За шесть минут до перерыва мяч отскочил к Винду, который бил, находясь по центру на линии штрафной, но у него поехала нога, и удар не получился, а мяч прошёл мио створа. Нули, которые оказались на табло к перерыву, вполне претендовали на «унылые».

В начале второго тайма датчане продолжали владеть инициативой, но первая же атака сербов закончилась взятием ворот. Правда, и в этот раз было нарушение, а точнее положение «вне игры». Однако это была единичная вылазка балканцев. Датчане владели мячом и крутились вокруг штрафной сербов, но ничего извлечь из этого не могли.

В середине второй половине мог забить Вестергор. Защитник пришёл на угловой и выиграл борьбу в воздухе, но пробил по центру точно в руки Райковичу. Наставник сербов, понимая, что его команда с таким результатом вылетала бы, пошёл ва-банк и выпустил ещё одного нападающего Влаховича. За десять минут до конца матча после передачи форварда «Ювентуса» из пределов штрафной в дальний угол из левой зоны бил Митрович, но в створ не попал. Это был едва ли не первый акцентированный удар балканцев в матче.

За минуту до конца основного времени Влахович пытался головой переправить мяч в цель после наброса в штрафную, но получилось выше. В компенсированное время Милинкович-Савич бил с линии штрафной, но получилось слабо, и Шмейхель с этой попыткой легко справился.

В итоге матч завершился без голов. Этот результат вывел сборную Дании в плей-офф. Что касается команды Сербии, то она едет домой.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Дании

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KLINSMANN
26 Июня 2024 в 00:02
эх братаны
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