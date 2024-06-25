Сборная Сербии один раз пробила в створ, сыграла вничью с датчанами и покинула Евро-2024

Сборные Дании и Сербии сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 25 июня.

Братья-сербы к последнему туру в незавидном положении: последнее место, отрицательная разница мячей, ни одной победы. Игра с Данией, которая оба раза сыграла по 1:1, была определяющей, только победа обещала сербам место в плей-офф, ничья же оставляла довольно призрачные шансы. Стойкович к последнему туру решил усадить на скамейку запасных Влаховича и Сергея Милинковича-Савича, там же нашли себя и Йович с Тадичем.

Но изменения в атакующей линии не помогли никоим образом. Даже помешали, может быть, ведь за первые 80 (!) минут матча сборная Сербии ни разу не пробила даже в сторону ворот. Игру вела сборная Дании, пусть не так бодро, но от скандинавов хотя бы было старание. Первым неплохой момент создал Меле, выпиливший диагональ с фланга. Бах прибежал замыкать дальнюю штангу, но в борьбе с защитником пробил выше ворот.

Больше всех желания проиграл Эриксен. Кристиан открылся под короткую передачу Хёйлунна, на дуге штрафной площади мяч укрыл и технично пальнул в угол – Райкович совершил первый свой сейв в матче. Вскоре Эриксен же подал от угла поля, а Йонас Винд в борьбе с Райковичем затолкал мяч в ворота. Но там и нападение на вратаря зафиксировал арбитр, и мяч при подаче пересёк лицевую линию. Комбо, которое не позволило голу случиться.

С каждой минутой игра всё более увязала. У датчан не было сил на постоянное давление, а сербы будто и не хотели бежать вперёд. Помогали хоть немного взбодрить игру стандарты: Эриксен от угла поля подавал на ближнюю штангу, откуда в касание пробил Хёйлунн – мимо ворот. Тот же Кристиан исполнял стандарт, на мяч выскакивал свежий Дольберг, но не рассчитал пару сантиметров и ударить не смог. Тренеры пытались хоть заменами влиять на ход игры: появились и Тадич, и Йович, и Влахович, и Сков-Ольсен. Но всё тщетно.

Ужасающе скучный квартет собрался под литерой С, катастрофически скучный. Нулевые ничьи в последнем туре отправили в плей-офф Англию и Словению (с третьего места), показавшую хуже результат по жёлтым карточкам. Сербы Евро-2024 покинули, а датчане продрались в плей-офф со второго места. Эталонная скукотища.