Всё хуже и хуже: Англия опять не выиграла и не забила Словении

Сборные Англии и Словении сыграли во втором вечернем слоте второго игрового вторника на Евро-2024. Параллельно в группе C проводился матч Дания – Сербия.

Англия, начиная отчётный матч, уже знала, что ей точно уготовано место в плей-офф чемпионата Европы. «Родоначальники футбола» имели четыре очка по итогам двух предыдущих матчей (победа над Сербией и ничья с Данией). В крайнем случае «три льва» пробрались бы в 1/8 финала с третьего места.

А вот сборная Словении не была осведомлена о своей дальнейшей судьбе. Два очка у неё было после двух сыгранных туров. Вничью с одинаковым счётом 1:1 она завершила матчи с Данией и с другой постюгославской сборной – Сербией. У Словении и Дании были одинаковые показатели не только набранных очков, но и числа забитых и пропущенных мячей.

Пресса правильно просекла, что Гарет Саутгейт сделает изменение в стартовом составе своей команды. Трент Александер-Арнольд переместился на скамейку, освободив место в полузащите для Конора Галлахера. Кое-как ответил своим бесчисленным критикам главный тренер сборной Англии.

Словенцы не хотели прижиматься с первых минут к своим воротам. Да и британцы вроде не собирались их придавливать. В общем, первый полуопасный момент обозначился у номинальных гостей. Млакар навесил слева, Стоянович сделал скидку, а удар Шешко головой оказался простой задачей для Пикфорда.

Англичане что там делали в атаке? Фоден проскочил вперёд по зоне левого инсайда и перевёл мяч поперечно на противоположный полуфланг в направлении Саки. Получилась неудачная передача, да и к тому же офсайд у Фила зафиксировался.

Словенцы подпугивали англичан своими набросами. Не дотянулся головой Шпорар до одного из них, Триппьер и не пытался, ну а Пикфорд дальше проводил мяч глазами (летел круглый совсем не в створ). Янжа подкрутил штрафной удар с правого фланга мимо дальней штанги. Потом образовался отрезок, когда Англия сухо взяла мяч под свой контроль.

По линии Райс – Фоден – Сака «три льва» забили, но офсайд у Фила отменил взятие ворот. Потом сфолил Бийол, а Фоден напрямую со штрафного зарядил в правую девятку, но её закрыл Облак. Триппьер слева накинул к дальней штанге, Галлахер не попал по мячу головой, Бийол уже был статистом, и Кейн в скольжении не дотянулся до сферы.

Во втором тайма Словения явно и конкретно заиграла вторым номером, а скучная Англия по-прежнему не понимала, как взломать чужую оборону. С пенальти? А не было ж пенальти. После одного углового британцев пошло мельчение с чеканкой на втором этаже, в итоге Сака пробил через себя и задел ногой лицо Шпорара – фол в атаке.

Чуда не случилось. 0:0 так 0:0. Замены, может, и улучшили игру англичан, но незначительно. Палмер в компенсированное время хиловато ударил в руки Облака. Получается, что Англия идёт по нисходящей. В первом туре забила и выиграла, во втором забила и не выиграла, в третьем не забила и не выиграла. Что теперь ожидать от неё в плей-офф? Англия прошла туда с первого места, а Словения – с третьего.

Кирилл Иванцов