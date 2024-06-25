Левандовски высказался после ничьей с Францией

Нападающий национальной сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после ничьей с Францией (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Ещё до этой игры поляки потеряли шансы на продолжение борьбы на чемпионате Европы.

«Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более авторитетных команд. Мы можем добиться успеха. Мы пробовали играть в футбол против Нидерландов, а теперь и против Франции. Это хороший урок на будущее», - слова Левандовски приводятся на сайте УЕФА.

Левандовски отметил, что сборная Польши должна ценить этот результат, учитывая статус сборной Франции как одного из главных фаворитов чемпионата Европы.