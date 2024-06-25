Дешам: «Я не собираюсь пороть мёртвую лошадь»

Сборная Франции невыразительно выступила на групповой стадии чемпионата Европы. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию (1:0), после чего сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). «Трёхцветные» вышли из группы со второго места, неожиданно пропустив вперёд австрийцев.

После ничьей с поляками главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не делает трагедии после этой игры.

«Я не собираюсь пороть мёртвую лошадь. Команда сплочена, она создаёт моменты. Тот факт, что мы не забили, бросает тень на нашу игру, но, в конечном итоге, мы вышли в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в очень сложной группе», - слова Дешама приводятся на сайте УЕФА.

Имя своего соперника по 1/8 финала Евро-2024 сборная Франции узнает позже.