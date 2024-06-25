Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам: «Я не собираюсь пороть мёртвую лошадь»

25 Июня 2024 • 23:40 Комментировать
Франция
1:1
Польша

Сборная Франции невыразительно выступила на групповой стадии чемпионата Европы. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию (1:0), после чего сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). «Трёхцветные» вышли из группы со второго места, неожиданно пропустив вперёд австрийцев.

После ничьей с поляками главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не делает трагедии после этой игры.

«Я не собираюсь пороть мёртвую лошадь. Команда сплочена, она создаёт моменты. Тот факт, что мы не забили, бросает тень на нашу игру, но, в конечном итоге, мы вышли в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в очень сложной группе», - слова Дешама приводятся на сайте УЕФА.

Имя своего соперника по 1/8 финала Евро-2024 сборная Франции узнает позже.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам

Новости по матчу

Сегодня, 25 Июня
23:23
Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
22:57
Баркола – о матче против сборной Польши: Мы немного разочарованы
22:44
Дешам оценил игру Мбаппе в матче против сборной Польши
22:38
Сборная Франции едва не превзошла рекорд Евро по касаниям в штрафной соперника
22:13
Гризманн установил рекорд в сборной Франции
21:49
Впервые с 1992 года: На чемпионате Европы не будет команд с 0 очков
21:23
Скорупски признан лучшим игроком матча сборных Франции и Польши
21:20
Сборная Франции впервые с 2012 года заняла не первое место группы крупного турнира
21:14
3 лучших игрока матча Франция – Польша
21:08
Сборная Франции не побеждает в третьих турах крупных турниров с 2006 года
20:55
Мбаппе залил засуху, но и Левандовски напомнил о себе: Франция потеряла победу над Польшей 3
20:39
Левандовски со второй попытки смог забить пенальти в ворота сборной Франции
20:25
Мбаппе забил 13-й гол за сборную на крупных турнирах и почти догнал Платини
20:19
Сборная Франции наконец-то забила, Мбаппе реализовал пенальти
20:19
Мбаппе забил первый гол на Евро в карьере
20:05
Игнатьев высказался о зависимости сборной Франции от Мбаппе
20:01
Мбаппе нанёс 20 ударов по воротам соперника за последние два Евро – у форварда ноль голов
19:56
Сборная Австрии – лидер группы D на Евро-2024 к перерывам матчей третьего тура
19:38
Впервые на Евро-2024 команды ушли на водопой во время матча
18:30
Франция - Польша: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:56
Мбаппе – в основе: Сборные Франции и Польши назвали составы
16:26
Мбаппе попадёт в стартовый состав сборной Франции
13:08
Актуальная ставка и прогноз на матч Франция — Польша Евро-2024 — 25 июня 2024
09:00
Франция – Польша: Мбаппе в стартовом составе или нет
06:25
Дешам высказался о проблемах Упамекано
02:50
Дешам ответил на критику «скучного» стиля сборной Франции
02:02
Франция - Польша: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:59
Проверенный прогноз и ставка на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
24 Июня
22:18
Канте намекнул на возвращение в европейский клуб
19:19
УЕФА вынес решение по маске Мбаппе
18:45
Франция – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:06
Левандовски — об игре с Францией: «Надеюсь, что мы проведём свой лучший матч на Евро-2024»
10:22
Ставка и прогноз на точный счёт матча Франция — Польша Евро 2024 — 25 июня 2024
23 Июня
22:48
Камавинга снова пропустил тренировку
20:49
На Евро-2024 только одна сборная не смогла забить сама в двух матчах
18:33
Орлов считает сборную Франции командой двух игроков
16:52
Тчуамени ответил на вопрос о проблемах Франции в атаке
14:44
Тчуамени высказался о состоянии Мбаппе
13:05
«Франция зависит от Мбаппе» — Тукманов
10:16
Экс-игрок «Спартака» считает, что игра Франции больше зависит от Гризманна, чем от Мбаппе
06:28
Ставка и прогноз на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
00:54
Сборная Франции может потерять ещё одного игрока атаки из-за травмы
00:04
Только две команды не пропустили ни одного гола после двух туров группового этапа Евро-2024
22 Июня
21:26
Надёжная ставка и прогноз на матч Франция – Польша Евро-2024 – 25 июня 2024
16:13
Масалитин: «Каждое столкновение будет отражаться на повреждении Мбаппе»
14:04
Ташуев: «У сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»
13:38
Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это разные команды»
01:45
Минус один: рассказываем о ситуации в группе D на Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024 Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбрал клуб на новый сезон
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Польша Польша
1
1
1.35 5.20 8.50
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Австрия Австрия
2
3
1.95 3.60 3.85
Видео
96 мин
Дания Дания
Сербия Сербия
0
0
2.30 3.20 3.30
Видео
96 мин
Англия Англия
Словения Словения
0
0
1.35 5.20 8.50
Видео
26.06.24 в 19:00
Словакия Словакия
Румыния Румыния
2.75 3.20 2.65
Видео
26.06.24 в 19:00
Украина Украина
Бельгия Бельгия
4.20 3.70 1.85
Видео
26.06.24 в 22:00
Грузия Грузия
Португалия Португалия
12.00 6.00 1.25
Видео
26.06.24 в 22:00
Чехия Чехия
Турция Турция
2.95 3.30 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
23:48 · Чемпионат Европы 2024
Левандовски высказался после ничьей с Францией
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «Я не собираюсь пороть мёртвую лошадь»
23:32 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА сделал заявление после серьёзной травмы игрока сборной Венгрии на Евро-2024
23:23 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
23:17 · Чемпионат Европы 2024
Фелиш поделился ожиданиями от матча против сборной Грузии
23:05 · Чемпионат Европы 2024
Генич: «Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия»
23:04 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Сербии лишь дважды пробила по воротам за три первых тайма на Евро
22:58 · Чемпионат Европы 2024
Гакпо объяснил поражение от Австрии 1
22:57 · Чемпионат Европы 2024
Баркола – о матче против сборной Польши: Мы немного разочарованы
22:53 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии возглавляет группу С на момент перерыва в матчах
22:52 · Чемпионат Европы 2024
Куман признал поражение от Австрии
22:47 · Чемпионат Европы 2024
Рангник: «Мы заслужили победу над Нидерландами»
22:44 · Чемпионат Европы 2024
Дешам оценил игру Мбаппе в матче против сборной Польши
22:38 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции едва не превзошла рекорд Евро по касаниям в штрафной соперника
22:36 · Чемпионат Европы 2024
Рангник высказался о первом месте сборной Австрии в группе с Францией и Нидерландами
Все новости