УЕФА сделал заявление после серьёзной травмы игрока сборной Венгрии на Евро-2024

Футболист сборной Венгрии Барнабас Варга в игре против Шотландии на Евро-2024 получил серьёзную травму – сотрясение и перелом костей лица. Венгерский футболист Доминик Собослаи был замечен бегущим к носилкам, чтобы ускорить процесс оказания медицинской помощи. Представитель «Ливерпуля» после игры выразил мнение, что всё происходило слишком медленно. В УЕФА сделали заявление на этот счёт.

«Врач команды вмешался в течение 15 секунд, дальше тут же включился врач стадиона, чтобы оценить травму и обеспечить необходимые медицинские процедуры. Квалифицированная бригада экстренной помощи ждала у поля, согласно протоколу, и прибыла с носилками, как только медики потребовали их участия для немедленной транспортировки игрока в больницу.

Координация между всем медицинским штабом была профессиональной, всё было сделано в соответствии с применимыми медицинскими процедурами. Не было никаких задержек в помощи игроку», - говорится в заявлении.